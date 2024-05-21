Лавров: США и Израиль пытаются «замотать» вопрос о палестинском государстве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль всячески пытаются «замотать» вопрос о создании палестинского государства.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лавров отметил, что во время заседания участники обсудили ближневосточное урегулирование.

«Пришли к общему мнению, что без создания палестинского государства, — а этот вопрос сейчас всячески пытаются замотать и Израиль, и поддерживающие его во всём Соединённые Штаты, — невозможно обеспечить стабильность в этом регионе нашего евразийского континента», — сказал глава МИД.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость создания независимого палестинского государства.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что подходящее для создания палестинского государства время ещё не настало.