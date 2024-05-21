Лавров: США и Израиль пытаются «замотать» вопрос о палестинском государстве
- globallookpress.com
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Лавров отметил, что во время заседания участники обсудили ближневосточное урегулирование.
«Пришли к общему мнению, что без создания палестинского государства, — а этот вопрос сейчас всячески пытаются замотать и Израиль, и поддерживающие его во всём Соединённые Штаты, — невозможно обеспечить стабильность в этом регионе нашего евразийского континента», — сказал глава МИД.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость создания независимого палестинского государства.
В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что подходящее для создания палестинского государства время ещё не настало.