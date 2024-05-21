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Лавров: США и Израиль пытаются «замотать» вопрос о палестинском государстве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль всячески пытаются «замотать» вопрос о создании палестинского государства.
Лавров: США и Израиль пытаются «замотать» вопрос о палестинском государстве
  • globallookpress.com

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лавров отметил, что во время заседания участники обсудили ближневосточное урегулирование.

«Пришли к общему мнению, что без создания палестинского государства, — а этот вопрос сейчас всячески пытаются замотать и Израиль, и поддерживающие его во всём Соединённые Штаты, — невозможно обеспечить стабильность в этом регионе нашего евразийского континента», — сказал глава МИД. 

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость создания независимого палестинского государства.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что подходящее для создания палестинского государства время ещё не настало.

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