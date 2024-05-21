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Медведев: итоги конференции по Украине в Швейцарии будут недействительны

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Итоги конференции в Швейцарии по Украине будут недействительными, так как в ней будет участвовать только одна сторона конфликта, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: итоги конференции по Украине в Швейцарии будут недействительны
  • РИА Новости

«Конференция по Украине в Швейцарии уже не за горами.... Очевидно, что её результат будет недействительным: мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта», — написал он в соцсети Х.

Политик подчеркнул, что соблазнённые Западом нейтральные страны, которые примут участие в мероприятии, должны помнить, что их действия будут оценены Россией и обязательно повлияют на межгосударственные отношения в будущем.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя решение организаторов конференции по Украине в Швейцарии не приглашать Россию, заявил, что если Москву не видят там, то и не надо.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что конференция по мирному урегулированию на Украине, которая должна пройти в Швейцарии, не несёт добавленной стоимости.

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