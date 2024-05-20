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Небензя: конференция по Украине в Швейцарии не несёт добавленной стоимости

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что конференция по мирному урегулированию на Украине, которая должна пройти в Швейцарии, не несёт добавленной стоимости.
Небензя: конференция по Украине в Швейцарии не несёт добавленной стоимости
  • AP
  • © Bebeto Matthews

В ходе заседания Совбеза ООН по западным поставкам вооружений Украине он сказал, что запланированная на июнь «псевдомирная конференция» в Швейцарии — продолжение провальных встреч, которые были в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе.

«Никакой добавленной стоимости» эта конференция не несёт, добавил Небензя.

По его словам, Владимир Зеленский не скрывает, что главная задача встречи — выработать оторванный от действительности ультиматум, который будут пытаться навязать России.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя решение организаторов конференции по Украине в Швейцарии не приглашать Россию, заявил, что если Москву не видят там, то и не надо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы.

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