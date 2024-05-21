Меркурис: Зеленский пытается развязать войну, втянув США в конфликт с Россией

Всё более очевидными становятся попытки Владимира Зеленского вовлечь страны НАТО в украинский конфликт, считает британский обозреватель Александр Меркурис. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Duran.

«Совершенно очевидно, и за последние дни мы видим всё больше и больше признаков этого, что Зеленский хочет, чтобы НАТО было вовлечено напрямую», — сказал Меркурис.

Эксперт напомнил, что Зеленский просит США разрешить нанесение ударов поставляемыми вооружениями по территории России.

«Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США сильно рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины и выжить», — сказал Меркурис.

По данным The Wall Street Journal, Украина попросила США уточнить цели для атак в России.