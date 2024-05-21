RT в Telegram
Подпишись

Меркурис: Зеленский пытается развязать войну, втянув США в конфликт с Россией

Короткая ссылка
Всё более очевидными становятся попытки Владимира Зеленского вовлечь страны НАТО в украинский конфликт, считает британский обозреватель Александр Меркурис. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Duran.
Меркурис: Зеленский пытается развязать войну, втянув США в конфликт с Россией
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

«Совершенно очевидно, и за последние дни мы видим всё больше и больше признаков этого, что Зеленский хочет, чтобы НАТО было вовлечено напрямую», — сказал Меркурис.

Эксперт напомнил, что Зеленский просит США разрешить нанесение ударов поставляемыми вооружениями по территории России.

«Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США сильно рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины и выжить», — сказал Меркурис.

По данным The Wall Street Journal, Украина попросила США уточнить цели для атак в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить