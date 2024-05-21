Новосибирского учёного Маслова приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о госизмене
- РИА Новости
Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд.
Маслов работал в Институте теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН, он является специалистом в области динамики вязкого газа. Основное направление научной деятельности — аэрогазодинамика.