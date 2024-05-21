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Новосибирского учёного Маслова приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о госизмене

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Суд приговорил новосибирского учёного-физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Его дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно».
Новосибирского учёного Маслова приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о госизмене
  • РИА Новости

Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд.

Маслов работал в Институте теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН, он является специалистом в области динамики вязкого газа. Основное направление научной деятельности — аэрогазодинамика.

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