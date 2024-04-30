Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Мойесу

«Спартак» заинтересован в услугах главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мойес, скорее всего, покинет лондонский клуб по окончании сезона. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Также отмечается, что Моейс не хочет переходить в клуб из России.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.

Ранее Слишкович признался, что не ожидал отставки Абаскаля из «Спартака».