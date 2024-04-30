RT в Telegram
Подпишись

Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Мойесу

Короткая ссылка
«Спартак» заинтересован в услугах главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Мойесу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Daily Mail.

Мойес, скорее всего, покинет лондонский клуб по окончании сезона. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Также отмечается, что Моейс не хочет переходить в клуб из России.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.

Ранее Слишкович признался, что не ожидал отставки Абаскаля из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить