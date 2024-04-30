Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Мойесу
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Об этом сообщает Daily Mail.
Мойес, скорее всего, покинет лондонский клуб по окончании сезона. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Также отмечается, что Моейс не хочет переходить в клуб из России.
14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.
Ранее Слишкович признался, что не ожидал отставки Абаскаля из «Спартака».