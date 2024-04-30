Дюков: клубы РПЛ по-прежнему конкурентоспособны, падения уровня не произошло
- РИА Новости
«Падения точно не произошло. То, что я вижу в РПЛ, — большое количество интересных игроков, интересных матчей. С точки зрения динамики, интенсивности наш футбол прогрессирует», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».
26 апреля глава РФС сообщил, что на данный момент диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе и существует вероятность смены конфедерации российской стороной.
Ранее исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.