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Дюков: клубы РПЛ по-прежнему конкурентоспособны, падения уровня не произошло

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после отстранения от международных турниров.
Дюков: клубы РПЛ по-прежнему конкурентоспособны, падения уровня не произошло
  • РИА Новости

«Падения точно не произошло. То, что я вижу в РПЛ, — большое количество интересных игроков, интересных матчей. С точки зрения динамики, интенсивности наш футбол прогрессирует», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

26 апреля глава РФС сообщил, что на данный момент диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе и существует вероятность смены конфедерации российской стороной.

Ранее исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

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