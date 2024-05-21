Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС в адрес России и Израиля
Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников.
«Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что международному сообществу надо оказывать давление как на Израиль, так и на США.
Также он выразил мнение, что представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция США на запрос прокурора МУС ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта напоминают «паука, запутавшегося в своей паутине».