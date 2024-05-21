Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС в адрес России и Израиля

Оценки США действий Международного уголовного суда в отношении России и Израиля являются образчиком двойных стандартов и лицемерия.

Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников.

«Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что международному сообществу надо оказывать давление как на Израиль, так и на США.

Также он выразил мнение, что представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция США на запрос прокурора МУС ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта напоминают «паука, запутавшегося в своей паутине».