Небензя: представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН

Москва не видит смысла присутствия в стенах Совета Безопасности представителей Международного уголовного суда ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

По его словам, эта «марионеточная» инстанция открыто «обслуживает интересы» западных государств и не имеет никакого отношения к правосудию.

«Позиция России в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела», — передаёт слова Небензи РИА Новости.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у стратегов США произошло расслоение сознания из-за позиции по МУС.

Также в Axios отметили, что конгрессмены пригрозили МУС ответными мерами из-за израильских чиновников.