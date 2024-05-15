Небензя: представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН
По его словам, эта «марионеточная» инстанция открыто «обслуживает интересы» западных государств и не имеет никакого отношения к правосудию.
«Позиция России в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела», — передаёт слова Небензи РИА Новости.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у стратегов США произошло расслоение сознания из-за позиции по МУС.
Также в Axios отметили, что конгрессмены пригрозили МУС ответными мерами из-за израильских чиновников.