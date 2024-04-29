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Войнаровски: Голдин снял свою кандидатуру с драфта НБА

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Российский центровой Владислав Голдин принял решение сняться с драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.
Войнаровски: Голдин снял свою кандидатуру с драфта НБА
  • AP
  • © Scott Audette

Как сообщает журналист Эдриан Войнаровски, Голдин подпишет контракт с командой главной баскетбольной лиги Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Мичиган».

Напомним, что в начале апреля Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

С 2021 года 22-летний россиянин выступал в NCAA.

В сезоне-2023/24 Голдин набирал в среднем 15,7 очка и делал 6,9 подбора за матч. 

Ранее сообщалось, что кроссовки Майкла Джордана с финала НБА 1996 года проданы за $482 тыс.

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