В Госдепе заявили, что Китай не улучшит отношений с Европой, поддерживая Россию

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что Китай не может рассчитывать на улучшение отношений с Европой, поддерживая Россию в вопросе украинского конфликта.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы не можете иметь и то и другое — получить дальнейшие усиление и укрепление отношений с Европой и другими странами, одновременно продолжая подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности за долгое время», — сказал Патель.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указала на проявление Соединёнными Штатами откровенной лицемерной политики в отношении Украины, России и Китая.