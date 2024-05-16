RT в Telegram
Подпишись

В Госдепе заявили, что Китай не улучшит отношений с Европой, поддерживая Россию

Короткая ссылка
Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что Китай не может рассчитывать на улучшение отношений с Европой, поддерживая Россию в вопросе украинского конфликта.
В Госдепе заявили, что Китай не улучшит отношений с Европой, поддерживая Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы не можете иметь и то и другое — получить дальнейшие усиление и укрепление отношений с Европой и другими странами, одновременно продолжая подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности за долгое время», — сказал Патель.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указала на проявление Соединёнными Штатами откровенной лицемерной политики в отношении Украины, России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить