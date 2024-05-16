В Госдепе заявили, что Китай не улучшит отношений с Европой, поддерживая Россию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вы не можете иметь и то и другое — получить дальнейшие усиление и укрепление отношений с Европой и другими странами, одновременно продолжая подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности за долгое время», — сказал Патель.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указала на проявление Соединёнными Штатами откровенной лицемерной политики в отношении Украины, России и Китая.