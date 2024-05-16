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В МИД КНР назвали лицемерием политику США в отношении Украины, России и Китая

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указала на проявление Соединёнными Штатами откровенной лицемерной политики в отношении Украины, России и Китая.
В МИД КНР назвали лицемерием политику США в отношении Украины, России и Китая
  • РИА Новости

«США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине и при этом выдвигают безосновательные обвинения в адрес нормального торгово-экономического сотрудничества Китая и России — это типичный пример двойных стандартов, чрезвычайно лицемерный», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он назвал такой подход крайне безответственным.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, касающийся обвинений Вашингтона в адрес Пекина в том, что китайская сторона якобы поставляет России материалы для производства оружия.

Ранее Госдеп заявил, что США не готовы закрепить с КНР принцип неприменения ядерного оружия первыми.

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