В МИД КНР назвали лицемерием политику США в отношении Украины, России и Китая

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указала на проявление Соединёнными Штатами откровенной лицемерной политики в отношении Украины, России и Китая.

«США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине и при этом выдвигают безосновательные обвинения в адрес нормального торгово-экономического сотрудничества Китая и России — это типичный пример двойных стандартов, чрезвычайно лицемерный», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он назвал такой подход крайне безответственным.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, касающийся обвинений Вашингтона в адрес Пекина в том, что китайская сторона якобы поставляет России материалы для производства оружия.

Ранее Госдеп заявил, что США не готовы закрепить с КНР принцип неприменения ядерного оружия первыми.