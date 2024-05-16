СК передал в суд дело о поджоге административного здания в Запорожской области
- РИА Новости
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, который на тот момент являлся несовершеннолетним, кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военно-гражданской администрации сельского поселения Новобогдановское.
Также он сорвал российский флаг и бросил его на землю.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что три человека были взяты под стражу за попытку диверсии в Воронеже.