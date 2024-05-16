СК передал в суд дело о поджоге административного здания в Запорожской области

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Запорожской области, который обвиняется в поджоге здания администрации Новобогдановского сельского поселения, а также в надругательстве над российским флагом. Дело передано в Южный окружной военный суд, сообщает СК.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, который на тот момент являлся несовершеннолетним, кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военно-гражданской администрации сельского поселения Новобогдановское.

Также он сорвал российский флаг и бросил его на землю.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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