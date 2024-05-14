СК: три человека взяты под стражу за попытку диверсии в Воронеже

Три человека взяты под стражу по подозрению в покушении на диверсию на железной дороге в Воронеже.

Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, группа совершила поджог релейного шкафа на перегоне Сомово — Отрожка Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области.

«Однако они не довели до конца свои действия по независящим от них обстоятельствам, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области заявила, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и за сотрудничество с террористической иностранной организацией.