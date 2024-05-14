Житель Новосибирска приговорён к 12 годам заключения за попытку подорвать поезд
- РИА Новости
«Новосибирским областным судом... признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет... также ему вменён штраф в размере 300 тыс. рублей», — цитирует ТАСС заявление спецслужбы.
Уточняется, что первые три года он проведёт в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.
По данным ФСБ, мужчина изготовил взрывчатку и 14 ноября 2022 года попытался совершить диверсию на железной дороге. Он поджёг ёмкость с зажигательной смесью, которую установил на цистерне с дизельным топливом грузового поезда, однако взрыва и пожара не произошло. В процессе данных действий его курировал заказчик из иностранной организации.
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