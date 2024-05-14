Житель Новосибирска приговорён к 12 годам заключения за попытку подорвать поезд

Пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области заявила, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и за сотрудничество с террористической иностранной организацией.

«Новосибирским областным судом... признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет... также ему вменён штраф в размере 300 тыс. рублей», — цитирует ТАСС заявление спецслужбы.

Уточняется, что первые три года он проведёт в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

По данным ФСБ, мужчина изготовил взрывчатку и 14 ноября 2022 года попытался совершить диверсию на железной дороге. Он поджёг ёмкость с зажигательной смесью, которую установил на цистерне с дизельным топливом грузового поезда, однако взрыва и пожара не произошло. В процессе данных действий его курировал заказчик из иностранной организации.

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