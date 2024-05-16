Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом проинформировал в личном Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«По уточнённым данным, погибли четыре человека: женщины 1952, 1961, 1980 и 1986 годов рождения», — написал он.
Первоначально сообщалось, что в результате обстрела погибли два мирных жителя, ещё три человека получили ранения различной степени тяжести.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о мирном жителе, погибшем в результате обстрела ВСУ остановки общественного транспорта.