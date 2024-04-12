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Кроссовки Майкла Джордана с финала НБА 1996 года проданы за $482 тысячи

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Кроссовки бывшего атакующего защитника «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, на которых баскетболист оставил автограф, были проданы на аукционе Sotheby's за $482 тыс.

В этой обуви Джордан участвовал в пятом матче финальной серии сезона‑1995/96 против «Сиэтл Суперсоникс», в котором «Чикаго» уступил со счётом 78:89.

В том сезоне «Буллз» одержали победу в решающей серии со счётом 4-2, а этот чемпионский титул стал для Джордана четвёртым. Всего в карьере прославленного баскетболиста шесть выигранных титулов НБА. 

«Имя Майкла Джордана стало синонимом величия. Беспрецедентный успех легенды НБА как спортсмена хорошо задокументирован и, возможно, никогда не будет повторен: шесть чемпионатов НБА, шесть раз он был признан лучшим игроком финала, пять раз — лучшим игроком лиги и дважды выигрывал золотую олимпийскую медаль.

Это лишь некоторые из достижений Джордана на площадке. Многие считают Джордана величайшим спортсменом, который когда-либо жил на свете», — говорится в сообщении на официальном сайте аукционного дома.

Ранее коллекцию кроссовок Джордана продали за рекордные $8 млн.









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