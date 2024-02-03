Коллекцию кроссовок Джордана продали за рекордные $8 млн

Коллекция кроссовок легендарного баскетболиста Майкла Джордана продана за рекордную сумму.

Как сообщает ESPN, специальный комплект кроссовок Air Jordan, посвящённый чемпионской карьере 60-летнего американца, продан за $8 032 800, что является мировым аукционным рекордом для кроссовок, которые использовались в играх.

Набор состоит из кроссовок Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) и Air Jordan XIV (1998). На некоторых из них есть личные автографы Джордана.

В этом комплекте баскетболист выиграл шесть финальных серий Национальной баскетбольной лиги (НБА), а также стал самым ценным игроком лиги.

Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллс».

Ранее сообщалось, что Джордан первым из спортсменов вошёл в топ-400 богатейших людей США.