Джордан первым из спортсменов вошёл в топ-400 богатейших людей США

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан вошёл в топ-400 самых богатых людей США по версии Forbes.

Как сообщает сайт журнала, состояние Джордана преодолело рубеж в $3 млрд после того, как он в августе продал контрольный пакет акций клуба НБА «Шарлотт Хорнетс».

Баскетболист приобрёл часть акций клуба в 2006 году. В 2010-м он выкупил мажоритарную долю «Шарлотт» за $275 млн.

Джордан известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Джордан также 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

Ранее майку Джордана с Олимпиады-1992 продали за $3 млн.