Майку Джордана с Олимпиады-1992 продали за $3 млн

Майка шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана с Олимпийских игр 1992 года продана за $3 млн.

Как сообщается на сайте аукционного дома Goldin Auctions, предмет одежды на аукцион выставил бывший партнёр Джордана по сборной США Карл Мэлоун.

Уточняется, что также были проданы майки Ларри Бёрда, Мэджика Джонсона, Чарльза Баркли, Дэвида Робинсона, Клайда Дрекслера, Скотти Пиппена. На каждом элементе экипировки присутствовал автограф соответствующего игрока.

Джордан известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Джордан также 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

Ранее сообщалось, что кроссовки Джордана проданы за рекордные $2,2 млн.