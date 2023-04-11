AFP: кроссовки Джордана проданы за рекордные $2,2 млн

Кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана проданы.

Как сообщает AFP, обувь была продана за $2,2 млн.

По информации источника, ставка стала рекордной на покупку спортивной обуви на аукционах.

Баскетболист известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Напомним, что в 2021 году с аукциона были проданы игровые кроссовки Джордана за $1,4 млн.

Джордан также 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

Ранее в НБА завершился регулярный чемпионат и определились пары плей-офф и плей-ин.