AFP: кроссовки Джордана проданы за рекордные $2,2 млн
- AP
- © Bebeto Matthews
Как сообщает AFP, обувь была продана за $2,2 млн.
По информации источника, ставка стала рекордной на покупку спортивной обуви на аукционах.
Баскетболист известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.
Напомним, что в 2021 году с аукциона были проданы игровые кроссовки Джордана за $1,4 млн.
Джордан также 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.
Ранее в НБА завершился регулярный чемпионат и определились пары плей-офф и плей-ин.