В НБА завершился регулярный чемпионат и определились пары плей-офф и плей-ин

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В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился регулярный чемпионат и определились пары плей-офф и плей-ин.
В НБА завершился регулярный чемпионат и определились пары плей-офф и плей-ин
  • Gettyimages.ru

В стадию игр на выбывание не прошла ни одна из команд Техаса («Даллас», «Сан-Антонио», «Хьюстон»).

«Лейкерс» с Леброном Джеймсом будет пробиваться в плей-офф через плей-ин.

Клуб Майкла Джордана «Шарлотт» занял 14-е, предпоследнее место в Восточной конференции.

«Детройт» стал худшей командой лиги, одержав всего 17 побед в 82 играх.

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» занял шестое место на Западе, выиграв 44 встречи при 38 проигрышах.

Ранее сообщалось, что 25 очков Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго».

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