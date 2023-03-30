25 очков Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго»

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях победил «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 121:110 в пользу «Лейкерс».

Самым результативным игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский центровой Энтони Дэвис, он сделал дабл-дабл и набрал 38 очков. Леброн Джеймс заработал 25 очков и совершил семь подборов.

В составе «Чикаго» больше всех очков набрал Никола Вучевич (29).

Ранее сообщалось, что «Сакраменто» обыграл «Портленд» и гарантировал себе место в плей-офф НБА впервые с 2006 года.