«Сакраменто» обыграл «Портленд» и гарантировал себе место в плей-офф НБА впервые с 2006 года

«Сакраменто Кингз» в гостях победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» завершилась со счётом 120:80 в пользу «Кингз».

Самым результативным игроком у «Портленда» стал защитник Шэйдон Шарп, он набрал 30 очков и сделал семь подборов.

В составе «Сакраменто» больше всех очков набрал Малик Монк (19).

Таким образом, «Кингз» набрал 122 очка и гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года.

Ранее 29 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис».