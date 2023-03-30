«Сакраменто» обыграл «Портленд» и гарантировал себе место в плей-офф НБА впервые с 2006 года
- AP
Встреча в Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» завершилась со счётом 120:80 в пользу «Кингз».
Самым результативным игроком у «Портленда» стал защитник Шэйдон Шарп, он набрал 30 очков и сделал семь подборов.
В составе «Сакраменто» больше всех очков набрал Малик Монк (19).
Таким образом, «Кингз» набрал 122 очка и гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года.
Ранее 29 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис».