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Владимир Путин прибыл в Харбин в рамках визита в Китай

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Президент России Владимир Путин прибыл в Харбин. Это второй город в его программе визита в Китай, перед этим он проводил переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.
Владимир Путин прибыл в Харбин в рамках визита в Китай
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Пекине завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что переговоры прошли на очень хорошем уровне.

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