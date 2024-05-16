Владимир Путин прибыл в Харбин в рамках визита в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл в Харбин. Это второй город в его программе визита в Китай, перед этим он проводил переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в Пекине завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что переговоры прошли на очень хорошем уровне.
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