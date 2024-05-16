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WSJ: ВСУ признают, что армия России за два года стала только сильнее

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Армия России была сильной, но за два года она стала ещё сильнее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих.
WSJ: ВСУ признают, что армия России за два года стала только сильнее
  • РИА Новости

«У России сильная армия. И два года конфликта, тем не менее, сделали ее еще сильнее», — говорится в статье, которую цитирует РИА Новости.

Такую оценку российским ВС дал сержант 57-й механизированной бригады ВСУ Андрей Щербина, пишет агентство.

Украина физически неспособна противостоять российскому военно-промышленному комплексу, отметил военный. В частности, ВСУ назвали планирующие авиабомбы России оружием, значительно повлиявшим на ход конфликта.

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи 16 мая заявил, что армия России на поле боя подтвердила, что способна быстро исправлять свои ошибки и показала стойкость.

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