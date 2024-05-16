В НАТО заявили, что армия России подтвердила умение быстро исправлять ошибки

Армия России на поле боя подтвердила, что способна быстро исправлять свои ошибки и показала стойкость, признал верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Такое заявление он сделал по итогам заседания военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.

«Российская армия подтвердила, что она является организацией, которая готова и способна быстро исправлять свои ошибки, она продемонстрировала высокую стойкость», — цитирует Каволи ТАСС.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр добавил, что Россия «двигается в мобилизации своих промышленных возможностей быстрее, чем страны Европы и Северной Америки».

16 мая украинское командование проинформировало НАТО о «серьёзной ситуации» на поле боя, которая вызвана в том числе задержками поставок вооружений.