В НАТО заявили, что армия России подтвердила умение быстро исправлять ошибки
- РИА Новости
Такое заявление он сделал по итогам заседания военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.
«Российская армия подтвердила, что она является организацией, которая готова и способна быстро исправлять свои ошибки, она продемонстрировала высокую стойкость», — цитирует Каволи ТАСС.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр добавил, что Россия «двигается в мобилизации своих промышленных возможностей быстрее, чем страны Европы и Северной Америки».
16 мая украинское командование проинформировало НАТО о «серьёзной ситуации» на поле боя, которая вызвана в том числе задержками поставок вооружений.