Карпин объяснил, почему он не вызвал Головина на июньский сбор
- РИА Новости
«В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске», — цитирует Карпина сайт РФС.
Он также отметил, что футболисты, которые могут сыграть в Суперфинале Кубка России, приедут в расположение команды после матча, то же самое с Алексеем Миранчуком.
7 июня команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч в Минске с Белоруссией.
Окончательный состав будет объявлен на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Александр Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА.