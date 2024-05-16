Карпин объяснил, почему он не вызвал Головина на июньский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал список футболистов на июньский сбор.

«В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске», — цитирует Карпина сайт РФС.

Он также отметил, что футболисты, которые могут сыграть в Суперфинале Кубка России, приедут в расположение команды после матча, то же самое с Алексеем Миранчуком.

7 июня команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч в Минске с Белоруссией.

Окончательный состав будет объявлен на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Александр Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА.