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Овечкин после поражения «Вашингтона» в серии с «Рейнджерс» в Кубке Стэнли прилетит в Россию

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Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что его клиент планирует прилететь в Россию.
Овечкин после поражения «Вашингтона» в серии с «Рейнджерс» в Кубке Стэнли прилетит в Россию
  • AP
  • © Tom Brenner

«В ближайшие дни Саша прилетит в Москву, но даты пока не определены. Я у него пока не уточнял точные сроки», — цитирует Чистякова РИА Новости.

Сегодня «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 2:4. Таким образом, столичный клуб, уступая в серии 0-4, вылетел из турнира.

Овечкин сыграл во всех четырёх матчах серии, но не отметился результативными баллами.

Ранее главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ.

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