Напавший на женщину-таксиста в Дмитрове предлагал ей пойти на мировую за деньги
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Женщина сообщила RT, что от денег отказалась, так как хочет наказать нападавшего. Сейчас он находится в СИЗО, дело уже передано в суд. На лечение у Виктории ушло несколько месяцев, но до сих пор её временами мучают головные боли.
«Постоянно боюсь за себя и свою семью. Даже на допросы в Дмитров езжу только в сопровождении мужа и дочери», — рассказала Виктория.
В марте пострадавшая рассказала в беседе с RT, что не верит в версию напавшего — мужчина пытался оправдаться, что спутал её с «хулиганами за рулём».
Следственный комитет возбудил дело.