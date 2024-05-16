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Напавший на женщину-таксиста в Дмитрове предлагал ей пойти на мировую за деньги

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Мужчина, который ударил женщину-таксиста в Дмитрове, предлагал ей пойти на мировую за 300 тыс. рублей. Виктория, которая является инвалидом по слуху с детства, после инцидента так и не вернулась к работе.
Напавший на женщину-таксиста в Дмитрове предлагал ей пойти на мировую за деньги
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Женщина сообщила RT, что от денег отказалась, так как хочет наказать нападавшего. Сейчас он находится в СИЗО, дело уже передано в суд. На лечение у Виктории ушло несколько месяцев, но до сих пор её временами мучают головные боли.

«Постоянно боюсь за себя и свою семью. Даже на допросы в Дмитров езжу только в сопровождении мужа и дочери», — рассказала Виктория.

В марте пострадавшая рассказала в беседе с RT, что не верит в версию напавшего — мужчина пытался оправдаться, что спутал её с «хулиганами за рулём».

Следственный комитет возбудил дело.

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