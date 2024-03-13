Пострадавшая в Дмитрове женщина-таксист рассказала о нападении

Женщина — водитель такси, избитая мужчиной на дороге в Дмитрове (Московская область), рассказала в беседе с RT, что не верит в его версию про «хулиганов за рулём».

В полиции мужчина оправдывался, что за рулём машины была его дочь, а он сидел рядом. Такси якобы постоянно перед ним специально останавливалось, поэтому он подумал, что за рулём «хулиганы», а после удара кулаком извинился.



«Я затормозила лишь раз — припарковаться у обочины и забрать пассажира. Правил я не нарушала. Когда этот человек бил по стеклу, он видел, что за рулём девушка: я невысокая и маленькая. С мужчиной меня не перепутаешь», — рассказала собеседница RT.



У девушки травма шеи, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Из-за разбитого стекла она пока не может работать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.



«Ни мужчина, ни его семья передо мной не извинились. Суд и закон пусть решают, какое наказание он должен понести», — добавила пострадавшая.

Ранее муж пострадавшей в Дмитрове женщины-таксиста рассказал в ходе беседы с RT о нападении.