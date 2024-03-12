Муж пострадавшей в Дмитрове женщины-таксиста рассказал о нападении

Муж пострадавшей в Дмитрове женщины-таксиста рассказал в ходе беседы с RT о нападении.

По его словам, жена работает в такси четыре года, она с детства инвалид по слуху.

Собеседник рассказал, что агрессивный мужчина считал, что его машину должны пропустить, хотя главная дорога была у такси.

В итоге мужчина после остановки автомобилей подошёл к машине, разбил стекло и ударил кулаком в лицо женщину-водителя.

«Он нанёс несколько ударов Вике, осколками выбитого стекла посекло лицо. После того как нападавший увидел, что за рулём девушка, он попытался извиниться, а потом скрылся», — рассказал муж женщины.

На сайте Дмитровской прокуратуры говорится, что, по предварительным данным, 8 марта около 9 часов вечера 43-летний мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле своей дочери, который передвигался по улице Советской.

«В ходе движения мужчина посчитал, что девушка, управляющая автомобилем такси, должна была уступить проезд. После остановки он вышел из машины, разбил стекло со стороны водителя и нанес девушке удар кулаком в лицо. По данному факту... возбуждено уголовное дело... (хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам)», — заявили в ведомстве.

Вскоре местонахождение мужчины было установлено.