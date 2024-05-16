RT в Telegram
Подпишись

МАГАТЭ: беспилотники с ЗАЭС не запускались

Короткая ссылка
Признаков того, что с Запорожской АЭС (ЗАЭС) могли запускаться беспилотные летательные аппараты, не было выявлено. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
МАГАТЭ: беспилотники с ЗАЭС не запускались
  • РИА Новости

В опубликованном на сайте организации пресс-релизе указывается, что эксперты МАГАТЭ в ходе осмотров ЗАЭС не увидели каких-либо свидетельствующих об этом признаков.

В МАГАТЭ обратили внимание, что специалисты осмотрели периметр станции «и другие здания, к которым у них есть доступ».

«Они не обнаружили ни тяжёлого оружия, ни признаков того, что с ЗАЭС могли запускаться беспилотники», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить