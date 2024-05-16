МАГАТЭ: беспилотники с ЗАЭС не запускались

Признаков того, что с Запорожской АЭС (ЗАЭС) могли запускаться беспилотные летательные аппараты, не было выявлено. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

В опубликованном на сайте организации пресс-релизе указывается, что эксперты МАГАТЭ в ходе осмотров ЗАЭС не увидели каких-либо свидетельствующих об этом признаков.

В МАГАТЭ обратили внимание, что специалисты осмотрели периметр станции «и другие здания, к которым у них есть доступ».

«Они не обнаружили ни тяжёлого оружия, ни признаков того, что с ЗАЭС могли запускаться беспилотники», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.