МАГАТЭ: беспилотники с ЗАЭС не запускались
- РИА Новости
В опубликованном на сайте организации пресс-релизе указывается, что эксперты МАГАТЭ в ходе осмотров ЗАЭС не увидели каких-либо свидетельствующих об этом признаков.
В МАГАТЭ обратили внимание, что специалисты осмотрели периметр станции «и другие здания, к которым у них есть доступ».
«Они не обнаружили ни тяжёлого оружия, ни признаков того, что с ЗАЭС могли запускаться беспилотники», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.