Боец из Дагестана рассказал, как раненый провёл в блиндаже 21 день
- РИА Новости
Как отметил Казанбиев в беседе с «Известиями», за время нахождения в блиндаже в ДНР он похудел на 17 кг. Военнослужащий топил снег, чтобы пить, с собой у него оставался минимальный запас еды.
После ранения Казанбиев сам себе оказал помощь и «пережгутовался». Эвакуации всякий раз мешали удары дронов, подчеркнул он: «ни на квадроциклах, ни на буханках не подъедешь».
По словам собеседника, возможна была «только ручная эвакуация на носилках».
«Он ел максимум по три-четыре ложки тушёнки или сухого пюре в день — именно так ему удалось не погибнуть», — пишет издание.
Рядового спасли связист Валентин Петров и пулемётчик Владимир Семёнов, служившие в Петербургской военной части ВС России.