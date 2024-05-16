Боец из Дагестана рассказал, как раненый провёл в блиндаже 21 день

Боец ВС России из Дагестана Гаджимурад Казанбиев получил ранение в зоне СВО, он провёл в блиндаже 21 день. Мужчина рассказал, что 23 февраля боевые товарищи эвакуировали его из «серой зоны» — они тащили военного 3 км к своим позициям. Военный вернулся домой и женился сразу же после приезда из госпиталя.

Как отметил Казанбиев в беседе с «Известиями», за время нахождения в блиндаже в ДНР он похудел на 17 кг. Военнослужащий топил снег, чтобы пить, с собой у него оставался минимальный запас еды.

После ранения Казанбиев сам себе оказал помощь и «пережгутовался». Эвакуации всякий раз мешали удары дронов, подчеркнул он: «ни на квадроциклах, ни на буханках не подъедешь».

По словам собеседника, возможна была «только ручная эвакуация на носилках».

«Он ел максимум по три-четыре ложки тушёнки или сухого пюре в день — именно так ему удалось не погибнуть», — пишет издание.

Рядового спасли связист Валентин Петров и пулемётчик Владимир Семёнов, служившие в Петербургской военной части ВС России.