Мэр Лондона Садик Хан назвал Трампа расистом, сексистом и гомофобом

Мэр Лондона Садик Хан назвал бывшего президента США Дональда Трампа расистом, сексистом и гомофобом. Он также выразил мнение, что лейбористы должны активнее критиковать бывшего американского лидера.

Об этом сообщает Politico.

«Я ясно представляю, кто такой Трамп. Он расист, он сексист, он гомофоб», — сказал Хан.

В мае Хан в третий раз был избран мэром Лондона. Он стал первым человеком, который займёт пост мэра города на третий срок.

Президент США Джо Байден ранее назвал бывшего главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами. Его оппонент, со своей стороны, считает, что Соединённым Штатам грозит беда, если действующий американский лидер победит на выборах в ноябре.