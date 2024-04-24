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Федотов: контракт с «Филадельфией» для меня — мощный стимул проявить себя в НХЛ

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Вратарь «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
Федотов: контракт с «Филадельфией» для меня — мощный стимул проявить себя в НХЛ
  • AP
  • © Matt Slocum

«Для меня контракт — это мощный стимул проявить себя с правильной стороны в НХЛ. Надо до конца адаптироваться и плодотворно работать. Не знаешь, как всё сложится. Но всегда веришь, что сотрудничество будет долгим», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

По соглашению, которое рассчитано до 2026 года, Федотов заработает $6,5 млн, сообщается на официальном сайте клуба.

Российский вратарь был выбран «Флайерз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 188-м номером, а 7 мая 2022 года подписал однолетний контракт с американской командой. Федотов присоединился к «Флайерз» в конце марта 2024 года после расторжения контракта с ЦСКА.

27-летний вратарь провёл в НХЛ три матча и отразил 81,1% бросков.

Ранее президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возвращении голкипера Ивана Федотова в армейский клуб.

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