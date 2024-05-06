В Белгородской области предложат защитить предприятия средствами РЭБ

Власти Белгородской области после удара ВСУ по автомобилям с гражданскими 6 мая рекомендуют защитить предприятия региона средствами РЭБ.

На оперативном совещании губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные начинают массированно бить по мирным жителям.

«Усиление мер, которое мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба, по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов по порядку обеспечения защиты, например РЭБом», — сказал глава области.

Также предлагается принять решение о передвижении вдоль границы на особо опасных направлениях.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

На месте погибли шесть человек, ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.