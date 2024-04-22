Гол Беллингема на последних минутах принёс «Реалу» победу над «Барселоной» в Примере

«Реал» победил «Барселонв» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2.

В составе «Реала» отличились Винисиус Жуниор (18-я минута), Лукас Васкес (73-я) и Джуд Беллингем (91-я). У «Барселоны» голы забили Андреас Кристенсен (6-я) и Фермин Лопес (69-я).

«Реал» набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция.

Ранее Джуд Беллингем высказал мнение касательно выступления за мадридский клуб.