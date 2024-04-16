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Леонов выразил надежду, что Билялетдинов останется в системе «Ак Барса»

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказал мнение касательно возможных переговоров между «Ак Барсом» и Зинэтулой Билялетдиновым.
Леонов выразил надежду, что Билялетдинов останется в системе «Ак Барса»
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Для меня лично он всегда будет легендарным тренером, он точно вошёл в историю Татарстана. Дальше, может быть, отдохнёт и ещё куда-нибудь вернётся или в системе «Ак Барса» будет. Такими специалистами не разбрасываются, если будет желание у него, клуб точно вступит с ним в переговоры», — цитирует Леонова РИА Новости.

22 марта стало известно, что Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса».

За свою тренерскую карьеру Билялетдинов пять раз становился чемпионом России с «Ак Барсом» и «Динамо», а потом ещё трижды приводил казанцев к победе в Кубке Гагарина. В декабре 2022-го он вновь вернулся на должность главного тренера команды и довёл её до финала турнира, где та уступила ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф.

Ранее агент Радулова опроверг слухи о том, что игрок покинет «Ак Барс».

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