Агент Радулова опроверг слухи о том, что игрок покинет «Ак Барс»

Юрий Николаев, агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, высказался о том, что его клиент может покинуть казанский клуб.

«Контакт Александра Радулова с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2024 года. Никаких решений по будущему игрока на сегодняшний день не принято», — цитирует Николаева «Чемпионат».

Как сообщает Metaratings, «Амур» интересуется Радуловым.

Контракт форварда с «Ак Барсом» истекает 30 апреля.

В текущем сезоне Радулов набрал 40 (16 + 24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл четыре матча и набрал четыре (1 + 3) очка.

Ранее агент рассказал, когда Радулов и Билялов начнут контрактные переговоры с «Ак Барсом».