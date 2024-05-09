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infoBRICS: вызов посла Франции в МИД России мог напугать Макрона

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Вызов посла Франции и грозные предупреждения МИД России могли вселить страх в президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом пишет обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.

«После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдёт в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределёнными», — говорится в публикации.

По словам журналиста, Москва пыталась использовать «закулисные дипломатические каналы», чтобы призвать США, Евросоюз и НАТО к деэскалации, но это оказалось «безуспешно».

«Поэтому официальное предостережение стало единственным вариантом и выходом из этой ситуации», — передаёт портал.

Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией.

При этом польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, допустил, что западные войска могут войти на Украину официально.

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