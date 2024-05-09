infoBRICS: вызов посла Франции в МИД России мог напугать Макрона
Об этом пишет обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.
«После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдёт в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределёнными», — говорится в публикации.
По словам журналиста, Москва пыталась использовать «закулисные дипломатические каналы», чтобы призвать США, Евросоюз и НАТО к деэскалации, но это оказалось «безуспешно».
«Поэтому официальное предостережение стало единственным вариантом и выходом из этой ситуации», — передаёт портал.
Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией.
При этом польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, допустил, что западные войска могут войти на Украину официально.