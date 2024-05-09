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Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы на родину

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Попавшие под западные санкции российские миллиардеры стали постепенно переводить активы на родину из-за угрозы их конфискации.

Об этом пишет Bloomberg

По данным агентства, Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.

Ранее постпреды стран ЕС согласовали изъятие доходов от российских активов.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что послы стран ЕС достигли консенсуса по экспроприации доходов от замороженных российских активов в пользу нужд Киева.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.

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