Группировка войск «Днепр» уничтожила два плавсредства ВСУ у правого берега Днепра

Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили два украинских плавсредства у правого берега Днепра.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Кроме того, отмечается, что российские военнослужащие поразили девять позиций артиллерийских орудий и миномётов, а также 19 наблюдательных пунктов и два склада ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 55 военнослужащих.

Ранее ВС России нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины.

Также ВС России взяли под контроль населённый пункт Новокалиново в ДНР.