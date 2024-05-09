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Группировка войск «Днепр» уничтожила два плавсредства ВСУ у правого берега Днепра

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Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили два украинских плавсредства у правого берега Днепра.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Кроме того, отмечается, что российские военнослужащие поразили девять позиций артиллерийских орудий и миномётов, а также 19 наблюдательных пунктов и два склада ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 55 военнослужащих.

Ранее ВС России нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины.

Также ВС России взяли под контроль населённый пункт Новокалиново в ДНР.

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