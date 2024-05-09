Группировка войск «Днепр» уничтожила два плавсредства ВСУ у правого берега Днепра
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
Кроме того, отмечается, что российские военнослужащие поразили девять позиций артиллерийских орудий и миномётов, а также 19 наблюдательных пунктов и два склада ВСУ.
Потери противника за сутки составили до 55 военнослужащих.
Ранее ВС России нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины.
Также ВС России взяли под контроль населённый пункт Новокалиново в ДНР.