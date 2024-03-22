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Агент рассказал, когда Радулов и Билялов начнут контрактные переговоры с «Ак Барсом»

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Хоккейный агент Александр Черных ответил, когда его клиенты, среди которых нападающий Александр Радулов и голкипер Тимур Билялов, начнут обсуждать возможное продление контрактов с казанским «Ак Барсом».
Агент рассказал, когда Радулов и Билялов начнут контрактные переговоры с «Ак Барсом»
  • AFP

«Ждём, когда в «Ак Барсе» объявят тренерский штаб команды на следующий сезон, и уже тогда будем обсуждать вопрос с руководством, включая финансовую составляющую», — цитирует Черных «Чемпионат».

По словам агента, помимо Радулова и Билялова, по окончании сезона статус неограниченно свободных агентов обретут также ещё двое его клиентов — Артём Лукоянов и Семён Кошелев. Он подчеркнул, что все они продолжат контакты с руководством «Ак Барса», так как имеют хорошие отношения с руководством клуба, а в Казани создают отличные условия для спортсменов.

Радулов защищает цвета «Ак Барса» с 2022 года. В первом сезоне он помог казанцам дойти до финала Кубка Гагарина, где они уступили ЦСКА. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 40 (16 + 24) очков в 58 матчах, а в плей-офф отметился голом и тремя передачами в четырёх встречах.

Ранее генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о том, много ли кандидатов имеется на должность главного тренера команды.

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