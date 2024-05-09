«Затягивают в НАТО»: как Молдавия наращивает военное сотрудничество с Западом

В Молдавии стартуют совместные с воздушно-десантной дивизией США учения Swift Response. Они пройдут под руководством Командования Вооружённых сил Соединённых Штатов в Европе и Африке. 8 мая молдавские ВС начали манёвры Wind Spring с румынскими коллегами. Ранее состоялось ещё несколько мероприятий, на которых молдавские военнослужащие выполняли задачи вместе с западными подразделениями. Как полагает молдавская оппозиция, военное сотрудничество с Западом превращает республику в «натовскую колонию» и «анти-Россию». По мнению экспертов, учения со странами альянса — это отработка сценариев ввода западных подразделений в Молдавию.

В четверг, 9 мая, в Молдавии начинаются совместные с ВС США учения Swift Response. По данным Минобороны республики, манёвры пройдут под руководством Командования Вооружённых сил Соединённых Штатов в Европе и Африке и продлятся до 16 мая.

В тренировках примут участие военнослужащие мотострелковой бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» (входит в состав МВД республики), 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также в учениях будут задействованы технические подразделения молдавской армии и два военных самолёта C-130 Hercules Командования ВС США в Европе и Африке.

За день до этого молдавские ВС и их румынские коллеги начали манёвры Wind Spring. Они проходят в Румынии в центре военной подготовки «Чинку» и будут продолжаться до 24 мая. По данным Минобороны Молдавии, тренировки необходимы для улучшения тактических и оперативных навыков, а также повышения оперативной совместимости между войсками двух стран.

С молдавской стороны в учениях задействована 2-я мотопехотная бригада «Штефан чел Маре», а с румынской — 81-я механизированная бригада имени генерала Григоре Бэлана.

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Swift Response и Wind Spring — это не первые за последние недели учения, в ходе которых молдавские войска отрабатывают задачи совместно с ВС США и Румынии. Так, с 1 по 19 апреля в Молдавии состоялись манёвры JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) с участием батальонов спецназначения из Румынии и Соединённых Штатов. Заявленная цель JCET-2024 — совместная подготовка, обмен опытом, повышение уровня оперативной совместимости.

С 12 по 14 марта в Кишинёве прошли учения Coherent Resilience 2024 Moldova (CORE-24 M) с участием специалистов Североатлантического альянса, США, Румынии, Литвы и Министерства энергетики Молдавии. Они были направлены на киберзащиту энергетической инфраструктуры республики.

«В мероприятии также участвовала румынская делегация, что подчёркивает сотрудничество НАТО и союзников в регионе с партнёрами, подверженными риску. Учения также проводились при поддержке Центра передового опыта НАТО по кризисному регулированию и реагированию на стихийные бедствия и катастрофы», — сообщается в материалах западного военного блока.

Как отметили в пресс-службе альянса, CORE-24 M «укрепляют партнёрство НАТО и Молдовы в критический момент» и якобы не нарушают конституционный нейтралитет страны.

Учения с участием солдат США и Молдавии

Legion-Media

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С 19 февраля по 1 марта в Молдавии состоялись обучающие мероприятия в рамках штабных учений НАТО Regex 2024. Они проходили при поддержке Командования объединённых сил Североатлантического альянса в Неаполе.

По данным Минобороны Молдавии, цель Regex 2024 — обучение западным стандартам планирования и проведения учений, управления кризисными ситуациями, укрепление взаимодействия в многонациональной среде.

Безответственные заявления

Отметим, что оппозиция Молдавии крайне негативно оценивает участившиеся учения с западными странами и Североатлантическим альянсом. Так, по мнению лидера блока «Победа» Илана Шора, президент Майя Санду превращает республику в «базу для учений НАТО» и «анти-Россию», нарушая Конституцию, в которой зафиксирован нейтральный статус страны.

По мнению политика, глава государства должна быть отдана под суд за отправку молдавских военных на учения НАТО, проведение манёвров альянса на молдавской территории и согласие открыть постоянную французскую военную миссию в стране.

«Действующие власти в лице Санду и PAS (правящая партия «Действие и солидарность». — RT) активно и насильно затягивают нас в НАТО, превращая Молдову в натовскую колонию… Власть продолжает кататься на народные деньги по форумам альянса, выросло и число совместных программ. И это усиление военного сотрудничества идёт вразрез с мнением большинства наших граждан, которые выступают против такой «дружбы» и вступления в НАТО», — написал Шор в своём Telegram-канале.

Оппозиционер подчеркнул, что Молдавия не должна становиться ареной «для военных игр и геополитических экспериментов, которые идут вразрез с интересами нашего народа и угрожают нашему будущему».

Аналогичной точки зрения придерживается экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. По его словам, военное сотрудничество с Западом и НАТО противоречит нейтральному статусу республики.

«Мы видим, что власти активно вооружаются, увеличивают бюджет Министерства обороны, начинают строительство военной базы в периметре муниципия Кишинёв, слышим, что молдавские военные принимают участие в учениях НАТО… Мы не хотим и не позволим, чтобы наших сыновей использовали как пушечное мясо в чьих-то геополитических интересах на Западе. И если, госпожа Санду, кто-то заставляет вас начать нечто подобное в Молдове, лучше уйдите в отставку», — заявил ранее Додон в общении к пользователям соцсетей.

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Додон и его партия также раскритиковали официальный Кишинёв за соглашение об открытии французской военной миссии в Молдавии, которое было подписано министрами обороны двух стран Себастьяном Лекорню и Анатолием Носатым в марте текущего года. Экс-президент назвал данный документ первым шагом к размещению базы НАТО.

«Не прикрывайтесь постоянной военной миссией. Это станет военной базой в будущем — в нейтральном, подчеркну ещё раз, государстве», — заявил Додон.

В партии социалистов обратили внимание, что соглашение о развёртывании военной миссии было заключено под предлогом якобы вмешательства России в дела Молдовы в преддверии референдума о евроинтеграции и президентских выборов.

«Эта совместная инициатива особенно опасна сегодня, когда президент Франции делает безответственные заявления о намерении ввести французские войска на территорию Украины, где идут военные действия. Таким образом, нейтральная Молдова может стать соучастницей авантюры одной из стран НАТО по расширению военного конфликта», — полагают в ПСРМ.

Напомним, что референдум о евроинтеграции и президентские выборы, как ожидается, должны состояться в один день — 20 октября. Перед ними с 8 апреля по 7 июля 2024 года проводится перепись населения. По мнению Додона, перепись и референдум — «часть одного сценария по ликвидации Республики Молдова и появлению здесь войск НАТО».

«На переписи собирают данные и хотят, чтобы по этим данным в Молдове было как можно больше румын, а через референдум ликвидируют законодательство Молдовы и ставят законы ЕС превыше наших суверенных законов. Параллельно приобретается вооружение, проводятся учения, на севере Молдовы американцы прыгают с парашютами… Санду ведёт нас по сценарию ликвидации Республики Молдова и войны на нашей территории», — заявил Додон.

Отработка военных сценариев

Как заявил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, с началом СВО количество натовских учений на территории Молдавии или с участием военнослужащих республики существенно возросло. Таким образом, Кишинёв фактически отказался от нейтралитета и запустил процесс интеграции в НАТО вопреки воле большинства граждан.

«Кишинёв регулярно принимает и участвует в учениях НАТО и совместных учениях с западными государствами, прежде всего с Румынией и США. Военный смысл учений состоит в поддержке армии и полиции республики. Для этого, как предполагается, Запад может применить артиллерию, РСЗО, авиацию, высадить десант. То есть сделать то, что в полной мере не могут сделать молдавские ВС из-за слабой технической оснащённости», — пояснил Евсеев.

Румынские и молдавские солдаты на совместных учениях Wind Spring

AP

© Octav Ganea

Вероятнее всего, как считает эксперт, режим Санду подготавливает условия для ввода румынских войск и последующего поглощения Молдавии Румынией. Так республика автоматически вольётся в НАТО и ЕС.

«Для ввода войск стран НАТО или той же Румынии Санду легко найдёт любой предлог. Её стратегическая цель — затащить Молдавию в состав Румынии. У неё самой румынский паспорт, и многие высокопоставленные должности в республике занимают такие же люди — они полностью ориентированы на Бухарест, который, кстати, готовит сейчас законодательную основу для применения войск в Молдавии под предлогом защиты граждан с румынскими паспортами», — подчеркнул Евсеев.

Отметим, что в начале апреля Минобороны Румынии вынесло на обсуждение новую редакцию закона о национальной обороне. Этот документ разрешает применять вооружённые формирования «для защиты румынских граждан, находящихся в опасности» за пределами Румынии.

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Ведущий эксперт Центра исследования кризисных ситуаций, кандидат исторических наук Наталья Харитонова в комментарии RT предположила, что в Молдавию под предлогом борьбы с «политической дестабилизацией» могут быть введены румынские полицейские силы.

Эксперт констатировала, что последние годы Молдавия активно «осваивается» вооружёнными силами НАТО. Кроме того, Запад подталкивает Кишинёв к силовому решению приднестровского вопроса.

«Постоянные учения являются отработкой сценариев ввода западных войск в Молдавию, главным образом в контексте украинского кризиса. Также руководство республики подвергается прессингу со стороны стран — участниц НАТО, прежде всего США: Запад давит, чтобы заставить Кишинёв открыть так называемый второй фронт в Приднестровье. Трудно предсказать, как дальше будет развиваться ситуация, но очевидно, что Молдавия близка к полному краху своего суверенитета», — резюмировала Харитонова.