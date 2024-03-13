МИД: Молдавия не будет вступать в НАТО из-за отсутствия поддержки жителей
- РИА Новости
В интервью каналу RTVI он отметил, что большинством населения Североатлантический альянс воспринимается как «страшилка».
«На данный момент речи о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве, кроме того, что у нас было до сих пор, пока не идёт», — добавил Попшой.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Молдавия рискует стать очередной жертвой колониальной политики Запада.