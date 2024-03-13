RT в Telegram
Подпишись

МИД: Молдавия не будет вступать в НАТО из-за отсутствия поддержки жителей

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна пока не собирается рассматривать вопрос о присоединении к НАТО из-за отсутствия достаточной поддержки среди жителей.
МИД: Молдавия не будет вступать в НАТО из-за отсутствия поддержки жителей
  • РИА Новости

В интервью каналу RTVI он отметил, что большинством населения Североатлантический альянс воспринимается как «страшилка».

«На данный момент речи о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве, кроме того, что у нас было до сих пор, пока не идёт», — добавил Попшой.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Молдавия рискует стать очередной жертвой колониальной политики Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить