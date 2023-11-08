Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, руководство этой страны взяло курс на присоединение к ЕС, румынизацию и отказ от суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран СНГ.

«Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению её народа взяло курс на присоединение к ЕС, румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности», — сказал секретарь российского СБ.

Он добавил, что, по сути, Молдавия рискует стать «очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично».

Лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска в октябре заявила, что руководство страны сейчас разрывает традиционные и исторические связи с государствами, которые раньше были её стратегическими партнёрами, в том числе с Россией.

Как высказался президент России Владимир Путин, сегодняшняя политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами, а также имеет двойное гражданство. Это их выбор, подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.

По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.