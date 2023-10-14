Лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что руководство страны сейчас разрывает традиционные и исторические связи с государствами, которые раньше были её стратегическими партнёрами, в том числе с Россией.

«Мы в «Возрождении» уверены, что взаимодействие со странами СНГ и ЕАЭС — это рост экономики и бизнеса, увеличение занятости населения, а значит новые возможности для пополнения бюджета республики», — цитирует её Sputnik Молдова.

Параска отметила, что благодаря сотрудничеству с СНГ и АЕЭС у республики «появятся дополнительные средства на социальную сферу — строительство новых школ, больниц и детсадов».

Как ранее высказался президент России Владимир Путин, сегодняшняя политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами, а также имеет двойное гражданство. Это их выбор, подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.

По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.