Оппозиция Молдавии заявила, что власти страны рвут связи с прежними партнёрами
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«Мы в «Возрождении» уверены, что взаимодействие со странами СНГ и ЕАЭС — это рост экономики и бизнеса, увеличение занятости населения, а значит новые возможности для пополнения бюджета республики», — цитирует её Sputnik Молдова.
Параска отметила, что благодаря сотрудничеству с СНГ и АЕЭС у республики «появятся дополнительные средства на социальную сферу — строительство новых школ, больниц и детсадов».
Как ранее высказался президент России Владимир Путин, сегодняшняя политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами, а также имеет двойное гражданство. Это их выбор, подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.
По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.