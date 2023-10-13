Узнать больше

Путин: политическая элита Молдавии считает себя румынами, а не молдаванами

Короткая ссылка
Сегодняшняя политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами, а также имеет двойное гражданство — это их выбор. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Молдова — это особый случай. Там сегодняшняя политическая элита считает себя не молдаванами, считает себя румынами. Имеет двойное гражданство. Это их выбор», — сказал он журналистам.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране все аннулированные нынешним правительством соглашения с СНГ будут восстановлены.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.

По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить