Путин: политическая элита Молдавии считает себя румынами, а не молдаванами
«Молдова — это особый случай. Там сегодняшняя политическая элита считает себя не молдаванами, считает себя румынами. Имеет двойное гражданство. Это их выбор», — сказал он журналистам.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране все аннулированные нынешним правительством соглашения с СНГ будут восстановлены.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.
По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.