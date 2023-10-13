Сегодняшняя политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами, а также имеет двойное гражданство — это их выбор. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Молдова — это особый случай. Там сегодняшняя политическая элита считает себя не молдаванами, считает себя румынами. Имеет двойное гражданство. Это их выбор», — сказал он журналистам.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране все аннулированные нынешним правительством соглашения с СНГ будут восстановлены.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.

По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.