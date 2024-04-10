МИР для автономии: как Россия оказывает поддержку населению Гагаузии

Промсвязьбанк подписал соглашение с властями Гагаузской автономии об обеспечении трансграничных банковских платежей этого региона Молдавии. Как отметила глава Гагаузии Евгения Гуцул, благодаря этому российской платёжной системой МИР в автономии смогут воспользоваться около 25 тыс. человек. Она добавила, что принимаемые меры также позволят преодолеть устроенную Кишинёвом экономическую блокаду и привести в Гагаузию средства для финансирования социальных, инфраструктурных и экономических проектов. По словам аналитиков, автономия сейчас переживает непростые времена из-за давления молдавских властей и нуждается в поддержке России.

Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение с руководством Гагаузии (автономии в составе Молдавии) об обеспечении трансграничных банковских платежей региона, говорится в пресс-релизе организации.

«В рамках реализации гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения ПСБ в приоритетном порядке обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии. Банковские услуги будут предоставляться с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие», — сказано в заявлении ПСБ.

Как отметил председатель банка Пётр Фрадков, ПСБ выступит удобной финансовой платформой для осуществления платежей и переводов между друзьями и близкими, живущими в обеих странах.

«Нам важно обеспечить трансграничные расчёты и возможность использования других банковских продуктов. И для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу», — заявил он.

По его словам, это решение «соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами».

В свою очередь, башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул на церемонии подписания соглашения сообщила, что российской платёжной системой МИР в автономии теперь смогут воспользоваться около 25 тыс. человек, из которых 20 тыс. — пенсионеры и 5 тыс. — бюджетники. Указанные группы населения смогут получить финансовую помощь от партнёров автономии из России не позднее 1 мая, уточнила политик.

«Мы попросили руководство Промсвязьбанка, чтобы мы смогли предоставить жителям Гагаузии гуманитарную помощь, то есть дополнительное финансирование от наших партнёров, от наших друзей, которые хотят быть вместе с гагаузскими жителями, которые хотят нам помочь... Самое позднее — к 1 мая мы хотим, чтобы в Гагаузии пенсионеры и бюджетники смогли получить то, что они заслуживают, а заслуживают они лучшей жизни», — сказала она.

Гуцул добавила, что специалисты уже работают над техническими, организационными и юридическими вопросами программы финансовой помощи от российских партнёров, а местные власти намерены оказать помощь в оформлении банковских карт всем жителям, которым положены дополнительные выплаты.

«Россия снова спасла наш народ»

Как пояснила Евгения Гуцул, доступ к российской платёжной инфраструктуре позволит Гагаузии прорвать установленную властями Молдавии экономическую блокаду.

«Эти меры позволят преодолеть устроенную Кишинёвом экономическую блокаду и привести в Гагаузию средства для финансирования наших социальных, инфраструктурных и экономических проектов. Вы прекрасно знаете, что режим Санду нагло арестовывал средства наших партнёров и инвесторов, едва они оказывались на наших казначейских счетах или вообще как только попадали в банковскую систему. К этому дню арестовано свыше 15 млн леев (около $850 тыс. — RT)», — написала башкан в своём Telegram-канале.

Гуцул отметила, что озвучивала просьбы о помощи автономии во время мартовской встречи с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, соглашение с ПСБ имеет большую значимость для населения Гагаузии.

«Это очень важный момент для нас. Россия снова спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника гагаузов», — написала она.

Владимир Путин и Евгения Гуцул

kremlin.ru

В свою очередь, глава Народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил: «Российская Федерация для жителей Гагаузии всегда была историческим и стратегическим партнёром. Мы об этом говорим всегда громко, не боимся, нас иногда наказывают за это».

Россия и Гагаузия также прорабатывают вопросы о скидке на газ для жителей автономии и льготах для экспортёров товаров в РФ, сообщила Гуцул.

«В марте мы поехали в Россию с тремя главными просьбами. Первое — мы попросили российское руководство дать льготы нашим, гагаузским, экспортёрам для поставок товаров в Россию. Второе — предоставить жителям нашей автономии скидку на газ. Третье — доступ к российской платёжной инфраструктуре», — рассказала политик.

«Видят в Москве силу»

Стоит отметить, что соглашение между Гагаузией и ПСБ было достигнуто на фоне давления на автономию со стороны Кишинёва. Так, в 2023 году правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) внесла поправки в налоговый кодекс, согласно которым гагаузские предприниматели, пользующиеся правом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), должны получать эти средства из бюджета автономии, а не государства. Как считают в руководстве Гагаузии, этот шаг влечёт за собой существенное сокращение денежных поступлений в регион. Позже Конституционный суд Молдавии признал незаконными действия ПДС.

Участники митинга в поддержку избранного главы Гагаузии Евгении Гуцул, май 2023 года

РИА Новости

© Дмитрий Осматеско

Кроме того, президент страны Майя Санду и ПДС попытались объявить незаконной победу Евгении Гуцул на прошлогодних выборах главы Гагаузии. Однако нового башкана поддержал парламент региона, а местное население вышло на акции протеста в его защиту. В результате Санду не смогла оспорить победу Гуцул, но отказалась назначить её членом правительства Молдавии, как того требует законодательство страны.

Как отмечает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис, давление Кишинёва на Гагаузию связано с антироссийским курсом молдавских властей.

«Политика молдавского руководства в отношении Гагаузии объясняется антироссийской позицией Кишинёва и его стремлением попасть в ЕС и НАТО. Такой внешнеполитический вектор не поддерживается ни населением, ни руководством Гагаузии», — заявил аналитик в беседе с RT.

Эксперт констатирует, что Кишинёв сейчас не соблюдает автономный статус Гагаузии.

«Изначально там были предусмотрены условия сохранения широкой автономии. В полной мере эти положения не выполняются при нынешнем руководстве Молдавии. На этом фоне население республики, значительная часть которого трудоустраивается на территории России, а многие имеют российские паспорта, видят в Москве силу, которая способна сохранить за Гагаузией её права автономии», — говорит эксперт.

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Как отмечает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталия Харитонова, в нынешних условиях Гагаузия действительно нуждается в помощи России.

«Центральные власти в Молдавии оказывают давление на автономию, ситуация там непростая. В последнее время всё чаще раздавались угрозы, что НДС будет оставаться в центре и Гагаузия не сможет сама этим НДС распоряжаться. Комрат (столица Гагаузии. — RT) также не устраивает политика Кишинёва в энергетике: Молдавия принципиально закупает газ в Европе по более высоким ценам и сделала всё, чтобы испортить отношения с Россией и блокировать договорённости по газовым закупкам. В результате цены очень высоки. Кроме того, со стороны отдельно взятых кишинёвских элитариев постоянно звучат угрозы о необходимости отмены автономного статуса Гагаузии. Всё это и заставило местное руководство обратиться к Москве за помощью», — пояснила специалист в разговоре с RT.

Наталия Харитонова добавила, что Россию и Гагаузию многое объединяет, поэтому обращение Комрата именно к Москве было ожидаемым.